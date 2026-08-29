Milan Futuro alle 18:00 in campo contro il Sant’Angelo per la prima di Coppa Italia di Serie D: le formazioni ufficiali
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Alle ore 18:00 Milan Futuro e Sant’Angelo si affronteranno nel primo turno della Coppa Italia di Serie D. Le formazioni ufficiali.
Alle ore 18:00, allo stadio Chinetti di Solbiate, i rossoneri di Milan Futuro ospiteranno il Sant'Angelo per il primo turno della Copp Italia di Serie D. Di seguito le formazioni ufficiali.
MILAN FUTURO - 1 Pittarella, 2 Cappelletti, 3 Perera, 4 Zukic, 5 Plazzotta, 6 Cissè, 7 Ossola (C), 8 Mancioppi, 9 Castiello, 10 Idrissi-Regragui, 11 Vos A disp. Faccioli, Colombo, Pagliei, Borsani, Pandolfi,Balentien, Menon, Guernier, Bonomi. All. Sergio Navarro
SANT'ANGELO-12 Leoni, 5 Rigo, 6 Bernardini, 7 Cominetti, 10 Grandinetti, 15 Nechita, 17 Premoli, 20 Guerrini (C), 21 Maltoni, 24 Gratti, 30 Pavesi A disp. Maglieri, Bosnia, Prinelli, Toldo, Daqoune, Albertoli, Niculae, Adamo, Voceri. All. Luca Di Lauri
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