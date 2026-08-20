MN - Premier League International Cup U21, tutte le info sulla competizione a cui parteciperà il Milan Futuro

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Tutte le informazioni sulla Premier League International Cup U21, competizione a cui parteciperà in questa stagione anche il Milan Futuro

Qualche giorno fa, il Milan ha annunciato che il Milan Futuro parteciperà in questa stagione alla Premier League International Cup U21: "La crescita dei talenti rossoneri prosegue con una nuova sfida: Milan Futuro parteciperà in questa stagione alla Premier League International Cup U21. Il progetto del Club si arricchisce di una importante esperienza a livello internazionale: Milan Futuro si confronterà con le migliori squadre europee a livello giovanile, con grande soddisfazione per la prima partecipazione del Club alla competizione e con la convinzione che la crescita dei giovani talenti passi da nuovi step come questo. Il torneo, organizzato dalla Premier League, è alla sua 10a edizione e ha visto trionfare la squadra U21 del Borussia Dortmund contro il Real Madrid, nella finalissima 2025/26".

TUTTE LE INFO SULLA PREMIER LEAGUE INTERNATIONAL CUP U21

La competizione è organizzata dalla Football Association ed è riservata ai giocatori Under 21 (alle squadre partecipanti è consentito schierare in campo contemporaneamente un massimo di tre giocatori fuori quota ed un portiere fuori quota).

Nella scorsa Stagione hanno partecipato alla Competizione le migliori seconde squadre d’ Europa come PSG, Real Madrid, Benfica, Dortmund ecc

Questo il format della competizione:

- 32 squadre partecipanti: 16 squadre inglesi e 16 squadre europee

- Fase a gruppi: gironi formati da 8 squadre ciascuno, 4 squadre inglesi e 4 squadre europee



- Fase ad elimnazione diretta: le prime due classificate di ogni girone accedono ai quarti di finale, poi semifinali e finale.



- Le partite saranno disputate tutte in Inghilterra presso gli stadi delle squadre inglesi partecipanti. La Football Association si occupa dell’organizzazione della competizione.