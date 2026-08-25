Autonomia e capacità di decidere: il tecnico Navarro racconta le riunioni autogestiste del Milan Futuro

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Il tecnico del Milan Futuro Sergio Navarro Barquero ha raccontato come funzionano le riunioni tecniche autogestite della seconda squadra rossonera

Il profilo Instagram del Milan Futuro ha pubblicato un video molto interessante con le parole del tecnico Sergio Navarro Barquero, il quale ha spiegato come funzionano le riunioni tecniche autogestite della seconda squadra rossonera. Ecco le sue parole: "Noi miriamo a infondere nei calciatori il concetto di responsabilità, combianta alla libertà di decidere, cosa sia meglio per lui e per la squadra in ogni momento. Con questo lavoro, i primi imput che stanno ricevendo sono: come mi preparo prima della partita? Normalmente è un allenatore a dire cosa fare.

Con noi invece l'allenatore non è importante prima della partita. Tu sei importante".