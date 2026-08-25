Autonomia e capacità di decidere: il tecnico Navarro racconta le riunioni autogestiste del Milan Futuro
MilanNews.it
Il tecnico del Milan Futuro Sergio Navarro Barquero ha raccontato come funzionano le riunioni tecniche autogestite della seconda squadra rossonera
Il profilo Instagram del Milan Futuro ha pubblicato un video molto interessante con le parole del tecnico Sergio Navarro Barquero, il quale ha spiegato come funzionano le riunioni tecniche autogestite della seconda squadra rossonera. Ecco le sue parole: "Noi miriamo a infondere nei calciatori il concetto di responsabilità, combianta alla libertà di decidere, cosa sia meglio per lui e per la squadra in ogni momento. Con questo lavoro, i primi imput che stanno ricevendo sono: come mi preparo prima della partita? Normalmente è un allenatore a dire cosa fare.
Con noi invece l'allenatore non è importante prima della partita. Tu sei importante".
Pubblicità
MILAN FUTURO
Autonomia e capacità di decidere: il tecnico Navarro racconta le riunioni autogestiste del Milan Futuro
MN - Premier League International Cup U21, tutte le info sulla competizione a cui parteciperà il Milan Futuro
Primo PianoDue acquisti per completare l'opera. C'è un giocatore assurdo. Amorim ha già capito tutto...di Antonio Vitiello
Le più lette
2 Pellegatti non ci sta: "Tutti dicono che le altre squadre hanno grandi panchine, ma il Milan ieri aveva Saelemaekers, Modric, Rabiot, Pulisic e Moreira fuori"
3 Romano e Moretto: “Grande amicizia tra Cardinale e proprietario dell’Aston Villa. Non c’è ancora una trattativa tra il club e Leao”
21/08 Daniele Orsato inaugura la sua era da designatore arbitrale con una nuova interpretazione sulle spinte in Serie A
Primo Piano
Primo PianoMario Gila è già insostituibile: l'ultimo quarto d'ora di sofferenza senza di lui è la conferma
Primo PianoMN - Aston Villa-Leao, la pista si raffredda, il Gala rimane in corsa e spunta il Tottenham
Amorim, milanista prima ancora di allenarlo: identità, pressing e un debutto che accende il nuovo Milan
Pietro MazzaraPrimo PianoPrimi vagiti per il Milan di Amorim, ma serve ancora il mercato in entrata. Nkunku ai saluti. Le situazioni di Tomori, Ricci, Fofana e Leao
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com