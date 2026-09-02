Milan Futuro, battuto 2-1 l’Everton nella prima partita della Premier League International Cup
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Milan Futuro ha sconfitto 2-1 l’Everton U23 nella prima partita del girone della Premier League International Cup.
Questa sera, nello storico stadio Goodison Park di Liverpool, i rossoneri di Milan Futuro hanno affrontato i padroni di casa dell'Everton nel primo match valido del girone B della Premier League International Cup, una competizione continentale per squadre Under-23 che si tiene in Inghilterra dal 2014. I rossoneri guidati da Mister Navarro sono partiti alla grande nella competizione perché questa sera hanno sconfitto per 2-1 gli inglesi in maglia azzurra. Di seguito il tabellino del match.
IL TABELLINO DEL MATCH
EVERTON-MILAN 1-2
26' Colombo (M)
57' Grham (E)
77' Ossola (M)
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