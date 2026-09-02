Milan Futuro, oggi l'esordio nella Premier League International Cup a Goodison Park: dove vedere la partita
Oggi è a suo modo una giornata storica per il Milan Futuro di mister Navarro: la seconda squadra rossonera infatti sarà impegnata nella prima giornata della Premier League International Cup, un torneo giunto alla sua decima edizione che mette a confronto i migliori settori giovanili inglesi con quelli delle migliori squadre d'Europa. La competizione, nella scorsa stagione, è stata vinta dal Borussa Dortmund in finale contro il Real Madrid: quest'anno anche la formazione rossonera potrà misurarsi su questo palcoscenico che permetterà di acquisire esperienza importante.
L'esordio di Milan Futuro avverrà a Liverpool contro l'Everton U21. Il teatro dell'incontro sarà uno dei più suggestivi di tutto il calcio inglese: lo storico impianto di Goodison Park che fino a due stagioni fa era la casa della prima squadra e che oggi viene utilizzato dalle formazioni giovanili e femminili. La partita comincerà alle ore 20 italiane e sarà trasmessa in diretta sull'app ufficiale del Milan.
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