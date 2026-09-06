Buona la prima per il Milan Futuro in campionato: a segno anche Vos

Buona la prima per il Milan Futuro in campionato: a segno anche VosMilanNews.it
Oggi alle 17:48MILAN FUTURO
di Francesco Finulli
Il Milan Futuro vince l'esordio nel campionato di Serie D: 4-3 al Caldiero Terme e in gol anche Silvano Vos

Buona la prima per il Milan Futuro di mister Navarro: l'U23 rossonera vince l'esordio nel campionato di Serie D in casa contro il Caldiero Terme con il risultato di 4-3. Tre punti importanti che arrivano dopo pochi giorni dalla bella vittoria nella prima giornata Premier League International Cup a Goodison Park contro l'Everton. Oggi, invece, al "Felice Chinetti" di Solbiate Arno, i rossoneri si sono imposti dopo aver chiuso in svantaggio di una rete la prima frazione: decisive le reti di Ossola, Borsani, Vos e Plazzotta come anche un rigore parato da Pittarella