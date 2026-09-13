Milan Futuro, il tabellino della sconfitta col Palazzolo

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Mentre la Prima Squadra pareggiava 2-2 sul campo della Lazio, il Milan Futuro ha alzato bandiera bianca contro il Pro Palazzolo nella seconda giornata del Girone B di Serie D. Netto 2-0 dei padroni di casa, che hanno la meglio sui ragazzi allenati da Navarro con le reti segnate al minuto 17 e 23.

IL TABELLINO PALAZZOLO-MILAN FUTURO 2-0

PALAZZOLO (3-5-2): Ilic; Vallisa, Cerri, Mafezzoni; Mattioli, Scidone (43'st Chiari), Cristini, Mendola (19'st Signoroni), Nespoli (30'st Sardella); Persano (19'st Rizza), Franceschinis (24'st Marella). A disp.: Battagliola; Colleoni, Pettorossi; Pinardi. All.: Belotti.

MILAN FUTURO (4-3-3): Pittarella; Colombo (29'st Zukić), Pagliei, Vladimirov (4'st Pandolfi), Borsani (10'st Asanji); Ossola, Piermarini (10'st Cissè), Sala; Perera, Castiello, Menon (22'st Bonomi). A disp.: Pacileo; Cappelletti; Vos. All.: Navarro.

Arbitro: Framba di Torino.

Gol: 17' Nespoli (P), 23' Persano (P).

Ammoniti: 10' Castiello (MF), 10' Mattioli (P), 35'st Pandolfi (MF).