Milan-Brusaporto, cambia l’orario: svelato quando si gioca

Milan-Brusaporto, cambia l’orario: svelato quando si giocaMilanNews.it
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Oggi alle 12:48MILAN FUTURO
di Lorenzo De Angelis
Cambio di programma per Milan-Brusaporto: ecco quando si giocherà la sfida valida per il campionato di Serie D

Cambio di programma per Milan-Brusaporto, gara valida per il campionato di Serie D 2026/27. La Lega Nazionale Dilettanti ha comunicato il posticipo dell'orario d'inizio della partita, in programma mercoledì 16 settembre 2026. Il match si disputerà infatti alle ore 18.00 dopo l'accordo traggiunto tra le due società interessate. 

La comunicazione ufficiale, datata 7 settembre, è stata inviata ad AC Milan e ASD Brusaporto. Per i tifosi cambia dunque soltanto l'orario, mnetre resta confermata la data della sfida. 