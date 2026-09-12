Pro Palazzolo-Milan Futuro, le formazioni ufficiali

Pro Palazzolo-Milan Futuro, le formazioni ufficialiMilanNews.it
© foto di Ufficio Stampa AC MILAN
Oggi alle 17:34MILAN FUTURO
di Manuel Del Vecchio
Le formazioni ufficiali di Pro Palazzolo-Milan Futuro, partita valida per la seconda giornata del Girone B di Serie

Oggi il Milan Futuro giocherà la seconda giornata del campionato di Serie D - Girone B contro la Pro Palazzolo, in programma sabato alle 18.00 a Palazzolo sull'Oglio, in provincia di Brescia. La gara non avrà copertura televisiva. Queste le formazioni ufficiali della sfida.

PRO PALAZZOLO: Ilic, Vallisa, Cerri, Mafezzoni, Mattioli, Scidone, Pinardi, Mendola, Nespoli, Persano, Franceschinis. A disp.: Battagliola, Chiari, Colleoni, Cristini, Pettorossi, Sardella, Signoroni, Marella, Rizza. All. Belotti

MILAN FUTURO: Pittarella; Vladimirov, Pagliei, Piermarini; Colombo, Sala, Perera, Borsani; Ossola, Menon; Castiello. A disp.: Pacileo, Cappelletti, Zukic, Cisse, Vos, Pandolfi, Bonomi, Asanji. All. Navarro