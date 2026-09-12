Live MN Lazio-Milan (2-2): quattro minuti di recupero, il Milan prova l'arrembaggio

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Segui le azioni più importanti e le fasi salienti della quarta giornata di campionato tra Lazio e Milan che si gioca a Roma

90' Quattro minuti di recupero...

86' Ammonito Gila per un intervento su Zaccagni

85' Esce Ramos, entra Camarda

83' Due cambi per la Lazio: escono Sutalo e Floriani, al loro posto Diogo Leite e Lazzari

82' Nervi tesi tra Moreira e Floriani Mussolini: nessun provvedimento

80' Moreira vicino al tris! Super Pulisic che recupera un pallone, conduce e serve al momento giusto al belga che da posizione angolata trova solo l'esterno della rete... Ora è il Milan a dominare!

79' Ancora occasione Milan! Bel cross di Hutchinson su cui Ramos per un pelo non arriva e Mandas riesce a respingere...

78' Ammonito Zaccagni per fallo su Musah

77' Esordio per Hutchinson. Esce Cisse

77' A un passo dal gol Alpha Cisse! Bella trama con Rabiot, tiro dalla destra che non esce di molto...

75' Si rivede la Lazio con una gran botta di Zaccagni da 30 metri che Maignan respinge in qualche modo

74' Altro cambio per la Lazio: esce Taylor, al suo posto Gudmundsson

70' Cooling break ora

67' GOOOOOOOOOOL DEL MILAAAAAAAAN! ANCORA LUI, ANCORA MOREIRAAAA! Altro gol bellissimo! Il Milan si è buttato avanti dopo il pareggio e trova il 2-2 dopo azione insistita. Rabiot appoggia per il belga che dal limite scaraventa un grande diagonale nell'angolino. Pareggio rossonero in due minuti!

65' GOOOOOL DEL MILAAAAN! SEGNA MOREIRA! Ancora Pulisic decisivo che apre l'azione con un tacco meraviglioso e poi rifinisce con un bellissimo assist per Moreira che arriva sul secondo palo e mette in rete con un grande tiro. Il Milan ha cambiato faccia con i cambi!

64' Ripartenza Lazio, Pavlovic spende il giallo per evitare guai peggiori

63' Ammonito Belahyane

60' Gran parata di Pulisic su un bel destro, potente, di Pulisic sul primo palo... Segnali di Milan!

59' Fallo di Pulisic in mezzo al campo, giallo per l'americano

58' Primi cambi per Gattuso: entrano Isaksen e Pinamonti, escono Cancellieri e Noslin

56' Doppia chance rossonera, dopo una bella cavalcata di Moreira ci prova Chukwueze un passo dentro l'area ma viene murato. Sugli sviluppi cross per la testa di Pavlovic che va in cielo ma non angola la sua conclusione

54' Bella giocata di Chukwueze che fa partire il contropiede ma purtroppo il cross di Pulisic è inefficace

49' Milan più frizzante in questo avvio, subito Pulisic e Musah nel vivo dell'azione. Cross dalla sinistra di Chukwueze su cui Mandas esce con i tempi giusti

45' Si riparte! Triplo cambio per Amorim: esordio per Pulisic al posto di Loftus. Dentro anche Moreira e Musah per Estupinan e Modric

LAZIO-MILAN 2-0, FINE PRIMO TEMPO. Un Milan molle e inoffensivo chiude il primo tempo dell'Olimpico sotto i fischi del settore ospiti ma soprattutto sotto di due gol contro una Lazio che oggettivamente ha dominato per 45 minuti. I biancocelesti pressano al doppio, attaccano al doppio e difendono al doppio. Diverse le occasioni per gli uominin di Gattuso, solo due per quelli di Amorim: entrambe su sviluppi da corner a inizio e fine frazione. Malissimo Estupinan su entrambi i gol di Cancellieri e Noslin ma male praticamente tutti. Serve un giro di vite serio negli spogliatoi, probabilmente anche con qualche cambio.

45' Tre minuti di recupero

45' Grande occasione per Gila che si trova un pallone sporco su un cross di Modric dal corner: lo spagnolo gira ma il pallone è bloccato sulla linea da Mandas

44' Loftus-Cheek ci prova da fuori: tiro deviato che si rende pericoloso e si spegne sul fondo

39' GOL LAZIO. Raddoppio biancoceleste, segna Noslin. Ancora una volta Estupinan si dimentica l'avversario: il biancoceleste colpisce la traversa, il pallone rimane lì e De Winter rinvia sulla testa di Noslin con il pallone che finisce in rete.

38' Si rivede il Milan: inserimento di Pavlovic sul cross di Chukwueze ma il suo colpo di testa finisce alto

33' Ancora Frattesi che si inserisce alle spalle di De Winter e prova il tocca di esterno che però finisce sul fianco della rete. Milan non pervenuto

29' Ennesima occasione per la Lazio, Frattesi da posizione angolata allarga troppo il tiro

25' Cooling break all'Olimpico, per il momento bisogna essere oggettivi: dominio Lazio, il Milan deve cambiare volto

21' Miracolo di Maignan su una azione incredibile della Lazio che lascia immobile la difesa rossonera: Zaccagni messo davanti alla porta viene murato dal portiere rossonero

19' Leggerezza di Mandas che regala palla al Milan: Modric recupera, servito Ramos che è troppo lento ma almeno guadagna un angolo

16' Chukwueze punta l'avversario, lo supera con un rimpallo e prova il sinistro dal limite. Lontano dalla porta

14' Accelerata di Loftus sulla destra che però non guarda bene in mezzo e crossa rasoterra tra le braccia di Mandas

10' GOL LAZIO. Alla terza occasione, Cancellieri segna. Azione avvolgente dei biancocelesti con Zaccagni che crossa basso sul palo opposto dove arriva Cancellieri totalmente dimenticato da Estupinan e butta il pallone in rete. Vantaggio meritato per quello che si è visto fin qui.

7' Altra super occasione per la Lazio: dormita difensiva di Estupinan e palla messa dentro per Noslin che tira in bocca a Maignan un rigore in movimento

5' Risponde la Lazio con Zaccagni che trova spazio alle spalle di Chukwueze e mira all'angolo più lontano: parata di Maignan che mette in angolo

3' Prima occasione per il Milan! Sugli sviluppi di un corner, colpo di testa Chukwueze su cui Mandas deve allungarsi...

1' Si comincia allo Stadio Olimpico!

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- La partita sarà arbitrata da Matteo Marcenaro di Genova

- Le formazioni ufficiali della sfida:

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Sutalo, Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. A disp.: Motta, Renzetti, Bordon, Lazzari, Leite, Pedraza, Cataldi, Farcomeni, Przyborek, Isaksen, Gudmundsson, Pinamonti, Serra. All: Gattuso

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek, Cisse; Gonçalo Ramos. A disp.: P. Terracciano, Torriani, Tomori, Gabbia, F. Terracciano, Diawara, Bartesaghi, Jashari, Comotto, Saelemaekers, Moreira, Musah, Hutchinson, Pulisic, Camarda. All. Amorim

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Amiche e amici di MilanNews.it, buon pomeriggio! Benvenuti allo Stadio Olimpico dove tra pochi minuti il Milan giocherà la sua quarta giornata del campionato di Serie A Enilive in casa della Lazio. I rossoneri di Ruben Amorim sfidano il grande ex Gennaro Gattuso che al momento ha portato i biancocelesti in testa alla classifica con tre vittorie su tre. Per non perdervi nessuna azione della gara tra Lazio e Milan, seguite il nostro live testuale! Restate con noi!