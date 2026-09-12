Milan Futuro in campo oggi alle 18 in casa del Pro Palazzolo

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Dopo l'esordio vincente in Serie D, oggi alle 18 il Milan Futuro sarà impegnato in casa del Pro Palazzolo nella partita valida per la 2^ giornata di campionato

Il sito del Milan presenta così l'impegno odierno del Milan Futuro che alle 18 sarà impegnato sul campo del Pro Palazzolo nella seconda giornata di Serie D: "Vittoria all'esordio contro il Caldiero Terme, che ha bissato il successo in Premier League International Cup contro l'Everton: Milan Futuro si appresta ora ad affrontare la seconda giornata del campionato di Serie D - Girone B contro la Pro Palazzolo, in programma sabato alle 18.00 a Palazzolo sull'Oglio, in provincia di Brescia. Prepariamoci al match con la nostra consueta Preview.

QUI MILAN FUTURO

La squadra impara, cresce di giorno in giorno e inizia ad assimilare sempre più idee, metodologie e principi del nuovo allenatore. Al netto dei risultati, che sono positivi, queste tre prime partite ufficiali hanno già mostrato un trend interessante per ciò che riguarda Milan Futuro. Ora i ragazzi di Mister Navarro sono attesi dalla trasferta bresciana contro il Pro Palazzolo, un altro banco di prova per la crescita del gruppo e del progetto. Settimana intera di lavoro per i rossoneri, che saranno dunque in campo domani alle 18.00 per inseguire la terza vittoria consecutiva.

QUI PRO PALAZZOLO

Un inizio in salita per i bresciani, alla quarta stagione consecutiva in Serie D. Nella gara d'esordio, la formazione di Belotti è stata sconfitta per 5-1 dalla Real Calepina. Dopo l'esperienza della passata stagione nel Girone D, e dopo la Semifinale playoff del 2024/25, la Pro Palazzolo si affaccia a questa annata nel Girone B. Alla guida dei bresciani c'è Mauro Belotti, classe 1984 sulla panchina del Rovato nella scorsa stagione, affiancato dall'ex Serie A Davide Sinigaglia. Sarà il primo incrocio tra le due squadre.

DOVE VEDERE IL MILAN FUTURO IN TV

La gara non avrà copertura televisiva. Da non perdere comunque la copertura su Instagram, AC Milan Official App - dove nei giorni successivi sarà visibile anche la differita integrale - e acmilan.com.

Come arbitro è stato designato Gabriele Framba, della sezione di Torino. A completare l'organico gli assistenti D'Aniello e Alfieri".