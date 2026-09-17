Milan Futuro, vittoria per 2-1 contro il Brusaporto: in gol Castiello e Vos. Il racconto del match

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Ieri il Milan Futuro ha battuto 2-1 il Brusaporto allo stadio Chinetti di Solbiate Arno grazie alle reti di Castiello e di Vos

Ieri sera è sceso in campo anche il Milan Futuro che nel turno infrasettimanale della 3^ giornata di Serie D ha sconfitto 2-1 il Brusaporto allo stadio Chinetti di Solbiate Arno. Per i rossoneri di mister Navarro sono stati decisivi i gol di Castiello e di Vos. Questo il racconto del match del sito ufficiale del Diavolo: "Il Milan Futuro prova fin dai primi minuti a trovare spazi nella metà campo ospite e al 7', alla prima vera occasione, trova il vantaggio: sugli sviluppi di un calcio d'angolo il pallone resta vivo in area e Castiello trova un destro fulmineo che batte Saporiti per l'1-0, firmando il suo primo gol in campionato e il secondo stagionale, dopo quello in Coppa Italia. La squadra di Navarro continua a gestire con ordine e al 16' torna pericolosa con Ossola, fermato in due tempi da Saporiti. Gli ospiti provano a rispondere al 20', ma la conclusione termina fuori. Al 23' ci prova Asanji da fuori, mentre cinque minuti più tardi Cappelletti sfiora il raddoppio in contropiede. Nel finale Ossola, Vos e ancora Cappelletti alimentano altre iniziative, senza però trovare il secondo gol. Si va così all'intervallo sull'1-0, al termine di un primo tempo molto positivo dei rossoneri.

La ripresa si apre con il Milan Futuro subito propositivo in avanti, ma con il passare dei minuti il Brusaporto cresce e alza il proprio baricentro., poco impegnato nel primo tempo, diventa protagonista al 58' con un grande riflesso su una conclusione dalla distanza e si fa trovare nuovamente pronto al 67' sul tentativo di Lo Conte. I rossoneri restano ordinati anche nella fase di maggiore pressione ospite e al 71' Cappelletti prova a rendersi pericoloso dalla distanza. Al 75' il Brusaporto va vicino al pareggio colpendo il palo interno, ma il Milan Futuro tiene e nel finale trova il raddoppio:. Nel recupero Prandini accorcia al 92', prima dell'ultima chance rossonera con Bonomi. Il triplice fischio certifica così un successo importante per il Milan Futuro, che torna alla vittoria davanti al proprio pubblico".