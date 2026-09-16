Serie D, le formazioni ufficiali di Milan Futuro-Brusaporto

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Il Milan Futuro scende in campo questa sera a Solbiate Arno contro il Brusaporto per la terza giornata del campionato di Serie D

Oggi alle 18 torna in campo il Milan Futuro nel primo turno infrasettimanale della Serie D 2026/27: i rossoneri di mister Navarro affronteranno il Brusaporto allo Stadio Chinetti di Solbiate Arno. Ecco come la seconda squadra milanista arriva a questa partita: "Tornano subito in azione i ragazzi di Mister Navarro, chiamati ad affrontare il secondo test nel giro di pochi giorni. A Palazzolo è arrivata la prima sconfitta stagionale in campionato, uno 0-2 maturato nel primo tempo al quale i rossoneri hanno provato a reagire nella ripresa, creando occasioni e aumentando la pressione con il contributo dei subentrati. Indicazioni da cui ripartire in vista del Brusaporto, in una settimana intensa che proseguirà domenica con la trasferta sul campo del Villa Valle. L'obiettivo sarà quindi muovere di nuovo la classifica e ripartire davanti al proprio pubblico" scrive il sito ufficiale del club di via Aldo Rossi.

Queste le formazioni ufficiali di Milan Futuro e Brusaporto:

MILAN FUTURO: Pittarella; Cappelletti, Perera, Zukic, Pagliei, Cissé, Ossola, Pandolfi, Castiello, Vos, Asanji. A disp.: Faccioli, Colombo, Vladimirov, Borsani, Sala, Bonomi, Menon, Idrissi-Regragui. All.: Navarro.

BRUSAPORTO: Saporiti, Ceschini, Sabatini, Giorni, Daffara, Caferri, Regonesi, Arrigoni, D'Antoni, Valsecchi, Barcella. A disp.: Bettinecchi, Rebussi, Alfarano, Djoubeirou, Prandini, Di Cintio, Papotti, Calabria, Lo Conte. All.: Colombo (Abbate è squalificato)