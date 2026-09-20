Milan Futuro, le formazioni ufficiali della sfida contro il Villa Valle
Il Milan Futuro scende in campo quest'oggi alle ore 15 per la quarta giornata del campionato di Serie D, girone B. I rossoneri di mister Navarro saranno ospiti del Villa Valle. La formazione under 23 milanista è reduce da 2 vittorie e 1 sconfitta nelle prime tre partite di campionato.
Di seguito le formazioni ufficiali di Villa Valle-Milan Futuro:
VILLA VALLE: Offredi; Nava, Ravasi, Serena, D'Amuri, Strechie, Danieli, Piacentini, Martinelli, Rinaldi, Caccia. A disp.: Villa, Zambelli, Gandolfi, Siani, Capelli, Poli, Nikolli, Benzoni, Mouisse. All.: Sgrò
MILAN (3-4-2-1): Pittarella; Zukic, Cisse, Vladimirov; Cappelletti, Sala, Vos, Pandolfi; Ossola, Borsani; Asanji. A disp.: Pacileo, Colombo, Pagliei, Perera, Idrissi, Bonomi, Menon, Guernier. All. Navarro
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan