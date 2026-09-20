Milan Futuro, le formazioni ufficiali della sfida contro il Villa Valle

Milan Futuro, le formazioni ufficiali della sfida contro il Villa ValleMilanNews.it
© foto di Ufficio Stampa AC MILAN
Oggi alle 14:24MILAN FUTURO
di Francesco Finulli
Le formazioni ufficiali di Villa Valle-Milan Futuro, sfida della quarta giornata del campionato di Serie D, Girone B

Il Milan Futuro scende in campo quest'oggi alle ore 15 per la quarta giornata del campionato di Serie D, girone B. I rossoneri di mister Navarro saranno ospiti del Villa Valle. La formazione under 23 milanista è reduce da 2 vittorie e 1 sconfitta nelle prime tre partite di campionato.

Di seguito le formazioni ufficiali di Villa Valle-Milan Futuro:

VILLA VALLE: Offredi; Nava, Ravasi, Serena, D'Amuri, Strechie, Danieli, Piacentini, Martinelli, Rinaldi, Caccia. A disp.: Villa, Zambelli, Gandolfi, Siani, Capelli, Poli, Nikolli, Benzoni, Mouisse. All.: Sgrò

MILAN (3-4-2-1): Pittarella; Zukic, Cisse, Vladimirov; Cappelletti, Sala, Vos, Pandolfi; Ossola, Borsani; Asanji. A disp.: Pacileo, Colombo, Pagliei, Perera, Idrissi, Bonomi, Menon, Guernier. All. Navarro