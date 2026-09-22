Milan, il 2007 Pagliei firma il suo primo contratto da professionista
Il difensore Matteo Pagliei si lega al Milan firmando il suo primo contratto da professionista con i rossoneri
AC Milan comunica che Matteo Pagliei ha firmato il suo primo contratto da professionista.
Il difensore, classe 2007, farà parte del Progetto Milan Futuro, un'iniziativa dedicata alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti.
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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