Milan, il 2007 Pagliei firma il suo primo contratto da professionista

Milan, il 2007 Pagliei firma il suo primo contratto da professionista
Ieri alle 22:48MILAN FUTURO
di Manuel Del Vecchio
fonte acmilan.com
Il difensore Matteo Pagliei si lega al Milan firmando il suo primo contratto da professionista con i rossoneri

AC Milan comunica che Matteo Pagliei ha firmato il suo primo contratto da professionista.

Il difensore, classe 2007, farà parte del Progetto Milan Futuro, un'iniziativa dedicata alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti.