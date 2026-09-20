Milan Futuro, Pandolfi: "Abbiamo rimontato e vinto una partita da grande squadra"

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Vittoria importantissima del Milan Futuro questo pomeriggio in casa del Villa Valle. I rossoneri di mister Navarro rimontano 2-1 una partita che si era messa subito in salita dopo la rete di Benzoni. Nella ripresa il Milan reagisce: prima il pareggio al 78' di Ossola e dopo, in pieno recupero la rete di Pandolfi per il definitivo ribaltone milanista. Queste le parole post gara del giovane jolly rossonero:

"Abbiamo giocato una grandissima partita, anche essendo passati in svantaggio, non è stato facile. Però siamo stati uniti e siamo stati bravi a ribaltarla. Assist o gol? Entrambi, per il mio ruolo dovrei mandare in porta i miei compagni, oggi ho anche segnato quindi ancora meglio. Questo è un campionato difficile, ti istigano di continuo ma tutto questo ti porta a migliorare. Con il mister abbiamo creato un gruppo, ci siamo riusciti e in campo le qualità si vedono, siamo una grandissima squadra".