UFFICIALE: primo contratto da professionista per Zaramella: giocherà con Milan Futuro
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Mattia Zaramella firma il suo primo contratto da professionista con Milan Futuro. Di seguito il comunicato ufficiale del club.
Mattia Zaramella, cresciuto nelle giovanili del Milan, ha firmato il suo primo contratto da professionista che lo lega all'under 23 rossonero, Milan Futuro. Di seguito il comunicato ufficiale del club.
COMUNICATO UFFICIALE: MATTIA ZARAMELLA
Primo contratto da professionista per il classe 2008
AC Milan comunica che Mattia Zaramella ha firmato il suo primo contratto da professionista.
L'attaccante, classe 2008, farà parte del Progetto Milan Futuro, un’iniziativa dedicata alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti.
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