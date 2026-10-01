Milan Futuro, gli impegni di ottobre della squadra di Navarro
Il sito ufficiale del Milan riporta tutti gli impegni di ottobre del Milan Futuro di mister Navarro: "Ottobre, mese pienamente in autunno in cui le giornate si accorciano in quanto a luce solare. Allo stesso tempo, però, parliamo di uno dei mesi sportivamente più intensi della stagione calcistica. Sono davvero tanti gli appuntamenti che attendono le squadre rossonere nelle prossime settimane.
MILAN FUTURO
Mese particolarmente intenso per i ragazzi di Navarro, che vivranno anche i recuperi delle due sfide contro Piacenza e Pavonese rinviate per gli impegni delle Nazionali. Tre appuntamenti casalinghi al Chinetti, spicca il big match sul campo di un ChievoVerona già superato due volte nel corso della scorsa stagione.
SERIE D
7ª giornata, Milan Futuro-Rovato, domenica 11 ottobre alle 15.00 (AC Milan Official App) - Stadio Chinetti, Solbiate Arno (VA)
5ª giornata, Milan Futuro-Piacenza, mercoledì 14 ottobre alle 14.30 (AC Milan Official App e Vivo Azzurro TV) - Stadio Chinetti, Solbiate Arno (VA)
8ª giornata, ChievoVerona-Milan Futuro, domenica 18 ottobre alle 15.00 (YouTube) - Sinergy Stadium, Verona - data e orario da confermare
6ª giornata, Pavonese-Milan Futuro, mercoledì 21 ottobre alle 15.00 - Stadio Guido Favina, Pavone del Mella (BS)
9ª giornata, Milan Futuro-Club Milano, domenica 25 ottobre alle 14.30 (AC Milan Official App) - Stadio Chinetti, Solbiate Arno (VA) - data e orario da confermare".
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