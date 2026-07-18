Operazione chirurgica per Berkay Karaca: il comunicato ufficiale del club

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Berkay Karaca, difensore di Milan Futuro, si è operato al piede destro.

Tramite un comunicato ufficiale, il Milan comunica che il giovane Berkay Karaka, difensore classe 2006 di Milan Futuro, si è sottoposto quest'oggi ad un intervento chirurgico per risolvere un problema al IV metatarso del piede destro. Di seguito il contenuto del comunicato.

COMUNICATO UFFICIALE: BERKAY KARACA

"AC Milan comunica che Berkay Karaca è stato operato a Varese per risolvere una frattura al IV metatarso del piede destro. L'intervento, eseguito dal dottor Carlo Montoli e la sua équipe alla presenza del medico rossonero Andrea Bulgheroni, è perfettamente riuscito. Il difensore è stato dimesso e ha già iniziato l'iter riabilitativo a Milanello"