Operazione chirurgica per Berkay Karaca: il comunicato ufficiale del club
MilanNews.it
Berkay Karaca, difensore di Milan Futuro, si è operato al piede destro.
Tramite un comunicato ufficiale, il Milan comunica che il giovane Berkay Karaka, difensore classe 2006 di Milan Futuro, si è sottoposto quest'oggi ad un intervento chirurgico per risolvere un problema al IV metatarso del piede destro. Di seguito il contenuto del comunicato.
COMUNICATO UFFICIALE: BERKAY KARACA
"AC Milan comunica che Berkay Karaca è stato operato a Varese per risolvere una frattura al IV metatarso del piede destro. L'intervento, eseguito dal dottor Carlo Montoli e la sua équipe alla presenza del medico rossonero Andrea Bulgheroni, è perfettamente riuscito. Il difensore è stato dimesso e ha già iniziato l'iter riabilitativo a Milanello"
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