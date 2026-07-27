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UFFICIALE: Tesserato il difensore classe 2010 Zormpas. Arriva dall’Olympiacos per Milan Futuro
MilanNews.it
AC Milan è lieto di comunicare di aver tesserato il calciatore Spyridon Petros Zormpas, il quale farà parte del Progetto Milan Futuro, dedicato alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti.
Il difensore greco, nato nel 2010, è cresciuto calcisticamente nell’Olympiacos Pireo e adesso ha scelto di legarsi ai colori rossoneri.
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Giornalista di MilanNews.it e TuttoMercatoWeb.com. Segue da vicino il mondo Milan con notizie, approfondimenti e aggiornamenti sull’attualità rossonera, intervenendo anche come opinionista televisivo.
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