Ibrahimovic Jr lascia il Milan: nuova avventura in Olanda all'AZ Alkmaar
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Dopo 4 anni al Milan Maximilian Ibrahimovic lascia l'Italia per trasferirsi a titolo definitivo in Olanda, all'AZ Alkmaar
Nella giornata di ieri è arrivata l'ufficialità dell'addio di Maximilian Ibrahimovic al Milan. Il figlio di Zlatan, dopo essere passato anche per l'Ajax, è diventato un nuovo giocatore dell'AZ Alkmaar. Il classe 2006, una volta rcuperato da un lieve infortunio che non gli ha permesso di terminare la scorsa stagione, si aggregherò allo Jong AZ.
Nella scorsa stagione aveva collezionato 5 gol e 5 assist in 18 presenze con Milan Futuro in Serie D, prima del successivo trasferimento in prestito all'Ajax, con il quale ha collezionato appena 4 presenze con l'U23.
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