Milan Futuro, Navarro: "Non ho esitato per un solo istante"

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Sergio Navarro Barquero, nuovo tecnico di Milan Futuro, ha raccontato le sensazioni di questo incarico che gli è stato affidato

Il Milan Futuro in questa stagione riparte dall'influenza spagnola: il nuovo tecnico è Sergio Navarro Barquero, andaluso con una grande esperienza a livello giovanile nella sua madre patria. È stato chiamato lui per raccogliere l'eredità di Massimo Oddo sulla panchina della seconda squadra milanista. Navarro ha raccontato le sue prime sensazioni da tecnico milanista nell'intervista che ha concesso per il sito ufficiale del club rossonero, pubblicata questo pomeriggio.

NAVARRO: MILAN FUTURO, NON HO ESITATO PER UN ISTANTE

Le prime impressioni di Sergio Navarro, nuovo tecnico del Milan Futuro per questa stagione sportiva: "Quando mi è stata proposta questa panchina non ho esitato per un solo istante. Da giovane mi sono innamorato del Milan di Sacchi: ricordo le grandi partite come quella contro il Real Madrid in Coppa dei Campioni e i grandi campioni che facevano parte di quella squadra, come Baresi, Gullit, Rijkaard e Van Basten. Ero impressionato dalla squadra e dalla struttura"