UFFICIALE: Valeri Vladimirov rinnova con il Milan. Continuerà nel progetto Milan Futuro

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Il difensore classe 2008 Valeri Vladimirov ha rinnovato il suo contratto con il Milan e continuerà a crescere nel progetto Milan Futuro

Valeri Vladimirov, talento difensivo classe 2008, ha rinnovato il proprio contratto con il Milan. La notizia era stata anticipata nei giorni scorsi dalla redazione di MilanNews.it ( CLICCA QUI) e nella giornata di ieri il club ha pubblicato il comunicato ufficiale. A portare avanti le trattative ci ha pensato Jovan Kirovski, Ds di Milan Futuro di cui il giocatore continuerà a fare parte.

MILAN FUTURO, RINNOVO PER VLADIMIROV

Il comunicato con cui il Milan ha annunciato il rinnovo di contratto con Valeri Vladimirov, che continuerà a far parte di Milan Futuro: "AC Milan è lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Valeri Vladimirov. Il difensore, classe 2008, continuerà a far parte del Progetto Milan Futuro, un'iniziativa dedicata alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti"