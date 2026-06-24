Guernier saluta il Birmingham: "Conserverò per sempre nel cuore ogni momento e ogni ricordo di questi anni"

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Nella giornata di ieri il Milan ha ufficializzato l'arrivo di Aurelien Guernier dal Birmingham per il progetto Milan Futuro. Il classe 2007 ha voluto omaggiare il club inglese con un sentito post su Instagram:

"13 anni. Che viaggio! È stato un vero piacere e un grande onore far parte di questa società. A tutte le persone che hanno contribuito al mio percorso – lo staff, i giocatori, gli allenatori e, soprattutto, i tifosi – voglio farvi sapere che ognuno di voi ha avuto un ruolo fondamentale nella mia crescita, sia come calciatore che come persona. Conserverò per sempre nel cuore ogni momento e ogni ricordo di questi anni. Mentre mi appresto a compiere questo nuovo passo nella mia carriera, parto con nient’altro che amore e gratitudine per tutto ciò che questo posto mi ha dato. «Nulla è impossibile a Dio.» — Luca 1:37. Questo non è un addio. È solo un «a presto»".