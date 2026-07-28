Spyridon Zormpas nuovo giocatore del Milan: le sue parole sui social

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© foto di Ufficio Stampa AC MILAN
Oggi alle 23:00MILAN FUTURO
di Francesco Finulli
Il Milan ha ufficializzato il difensore greco Spyridon Zormpas che sarà inserito nel progetto di Milan Futuro: le sue parole

Il Milan nella giornata di lunedì ha ufficializzato l'acquisto del difensore greco classe 2010 Spyridon Zormpas, calciatore che dal punto di vista calcistico si è formato in uno dei club più rinomati del suo paese, l'Olympiacos. 

Il giovane Spyridon Zormpas sui propri canali social ha condiviso le emozioni di firmare con il club rossonero: "Mi sento grato e fortunato per aver firmato il mio primo contratto da professionista. È un grande onore e una vera gioia far parte della famiglia del Milan. Non vedo l'ora di scoprire cosa mi riserva il futuro, di lavorare duro e di dare il massimo per questa squadra. Forza Milan!"