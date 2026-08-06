Serie D, ecco le avversarie del Milan Futuro nel campionato 2026-2027

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La Lega Nazionale Dilettanti ha reso nota la composizione dei gironi della Serie D 2026/27, competizione a cui parteciperà anche il Milan Futuro

Come riporta il sito ufficiale del Milan, la Lega Nazionale Dilettanti ha reso nota la composizione dei gironi della Serie D 2026/27, competizione a cui parteciperà anche il Milan Futuro: "Nella giornata odierna la Lega Nazionale Dilettanti ha reso nota la composizione dei gironi della Serie D 2026/27: 162 le squadre - divise in 9 raggruppamenti - che scenderanno in campo da settembre a maggio nel primo campionato dilettantistico nazionale. Dopo l'esperienza formativa nella stagione 2025/26, conclusa ai Playoff contro il ChievoVerona, il Milan Futuro disputerà il girone B con squadre provenienti da Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. La prima giornata è in programma per domenica 6 settembre, sette giorni prima è previsto l'esordio ufficiale nel primo turno di Coppa Italia di Serie D. Format confermato rispetto alla passata stagione, con gironi da 18 squadre - nelle prossime ore sarà reso noto il calendario - e un totale di 34 giornate. Anche quest'anno gli incroci saranno divisi tra 2026 (girone d'andata) e 2027 (girone di ritorno). Confermato il format che prevederà nove promozioni dirette in Serie C per le vincenti dei gironi e quattro retrocessioni in Eccellenza per singolo raggruppamento.

LE AVVERSARIE DI MILAN FUTURO

Brusaporto

Club Milano

Leon

Palazzolo

Pavonese

Real Calepina

Rovato

Scanzorosciate

Tritium

Villa Valle

Virtus Ciseranobergamo

Caldiero Terme

Chievoverona

Virtus Verona

Fiorenzuola

Nibbiano e Valtidone

Piacenza".