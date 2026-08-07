Coppa Italia Serie D, il Milan Futuro giocherà il primo turno contro il Sant’Angelo il 30 agosto

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Il sito della Lega Nazionale Dilettanti riporta il regolamento, il calendario e gli accoppiamenti dei primi due turni di Coppa Italia Serie D

Il sito della Lega Nazionale Dilettanti riporta il regolamento, il calendario e gli accoppiamenti dei primi due turni di Coppa Italia Serie D: "Sarà la Coppa Italia a dare il via alla nuova stagione di Serie D con i primi due turni della 26ª edizione in programma il 23 e il 30 agosto alle ore 16.

Si parte il 23 agosto con il Preliminare nel quale si affronteranno 68 delle 162 formazioni della D: 36 neopromosse; 8 retrocesse dalla Lega Pro; 17 vincenti i playout e salve con un distacco superiore agli otto punti nella scorsa stagione; 6 società ripescate; 1 società con la peggiore classifica nella Coppa Disciplina 2025/2026. Le vincenti accederanno al Primo Turno (30 agosto) dove entreranno in gioco le altre 94 squadre del campionato.

A partire dai Trentaduesimi (7 ottobre) il percorso delle formazioni rimaste in gara si svilupperà sulla base del tabellone passando per i Sedicesimi (28 ottobre), Ottavi di finale (18 novembre), Quarti di finale (9 dicembre) e Semifinali (andata 20 gennaio, ritorno 3 febbraio). La finale potrà disputarsi in un doppio confronto di andata e ritorno (17 febbraio-3 marzo) o in gara unica (4 marzo).

L’ordine di svolgimento delle gare viene stabilito da sorteggio fino ai trentaduesimi, a seguire sarà determinato dal principio dell’alternanza casa/trasferta nel turno precedente. Per quanto concerne le modalità di qualificazione al turno successivo o determinazione vincente della finale, direttamente i rigori in caso di parità al termine dei tempi regolamentari sia in gara unica che nel format andata e ritorno.

Calendario

23 agosto 2026 – Preliminare

30 agosto 2026 – Primo Turno

7 ottobre 2026 – Trentaduesimi

28 ottobre 2026 – Sedicesimi

18 novembre 2026 – Ottavi di finale

9 dicembre 2026 – Quarti di finale

20 gennaio 2027 – Semifinali andata

3 febbraio 2027 – Semifinali ritorno

17 febbraio 2027 – Finale andata

3 marzo 2027 – Finale ritorno

(4 marzo 2027 – Finale unica)

Turno Preliminare (23 agosto 2026 – ore 16.00)

Gara 1: Obermais-Virtus Bolzano

Gara 2: L M E-Triestina

Gara 3: Sandonà-Luparense

Gara 4: Virtus Verona-Schio

Gara 5: Borgosesia-Derthona

Gara 6: Alessandria-Asti

Gara 7: Bra-Lascaris

Gara 8: Millesimo-Fezzanese

Gara 9: Castellanzese-Gozzano

Gara 10: Tritium-Pavonese

Gara 11: Aurora Pro Patria-Varesina

Gara 12: Solbiatese-Arconatese

Gara 13: Crema-Pavia

Gara 14: Sasso Marconi-Mezzolara

Gara 15: Fiorenzuola-Nibbiano e Valtidone

Gara 16: Tropical Coriano-Montecchio Gallo

Gara 17: Grassina-Lucchese

Gara 18: Follonica Gavorrano-Città di Pontedera

Gara 19: Città di Anagni-Venafro

Gara 20: Aranova-Ossese

Gara 21: Certosa V. Campagnano-Anzio

Gara 22: Angelana-Nuova Ternana

Gara 23: Maceratese-Recanatese

Gara 24: Pietralunghese-Rondinella

Gara 25: Santegidiese-Città di Lanciano

Gara 26: Flegrea Puteolana-Real Forio

Gara 27: Ischia-Gladiator

Gara 28: Sarnese-Ebolitana

Gara 29: Bisceglie-Melfi

Gara 30: Digiesse Praiatortora-Brindisi

Gara 31: Vibonese-Avola

Gara 32: Siracusa-Modica

Gara 33: Ragusa-Trapani

Gara 34: Licata-Gela

Primo Turno (30 agosto 2026 – ore 16.00)

Gara 1: Brian Lignano-Vincente 2

Gara 2: Vincente 3-Cjarlins Muzane

Gara 3: Vincente 4-Unione La Rocca Altavilla

Gara 4: Vincente 1-Caldiero Terme

Gara 5: Campodarsego-Bassano

Gara 6: Calvi Noale-Mestre

Gara 7: Este-Conegliano

Gara 8: Legnago-Union Clodiense Chioggia

Gara 9: Chievoverona-Casatese

Gara 10: Vincente 6-Chisola

Gara 11: Vincente 7-Saluzzo

Gara 12: Biellese-Vincente 5

Gara 13: Sanremese-Imperia

Gara 14: Celle Varazze-Vincente 8

Gara 15: Sestri Levante-Ligorna

Gara 16: Vincente 9-Valenzana Mado

Gara 17: Rovato-Villa Valle

Gara 18: Brusaporto-Scanzorosciate

Gara 19: Leon-Pro Sesto

Gara 20: Vincente 11-Club Milano

Gara 21: Palazzolo-Vincente 10

Gara 22: Vincente 12-Varese

Gara 23: Oltrepo-Vincente 13

Gara 24: Virtus Ciseranobergamo-Real Calepina

Gara 25: Milan Futuro-Sant’Angelo

Gara 26: Vincente 15-Lentigione

Gara 27: Cittadella Modena-Progresso

Gara 28: Piacenza-Correggese

Gara 29: Prato-San Donato Tavarnelle

Gara 30: Aquila Montevarchi-Terranuova Traiana

Gara 31: Vincente 14-Vincente 16

Gara 32: Pistoiese-Scandicci

Gara 33: Seravezza-Tau Altopascio

Gara 34: Siena-Vincente 24

Gara 35: Vincente 17-Ghiviborgo

Gara 36: Budoni-Sassari Lattedolce

Gara 37: Cos Sarrabus Ogliastra-Monastir

Gara 38: Trastevere-Unipomezia

Gara 39: Albalonga-Atletico Lodigiani

Gara 40: Vincente 20-Vincente 21

Gara 41: Flaminia Civitacastellana-Vincente 18

Gara 42: Vincente 22-Sporting Trestina

Gara 43: Vincente 23-Foligno

Gara 44: Forsempronese-Vincente 25

Gara 45: Vigor Senigallia-Ancona

Gara 46: Termoli-Atletico Ascoli

Gara 47: Giulianova-L’Aquila

Gara 48: Teramo-Notaresco

Gara 49: Vincente 26-Afragolese

Gara 50: Vincente 28-Nocerina

Gara 51: Paganese-Palmese

Gara 52: Gelbison-Vincente 27

Gara 53: Puteoli Real Normanna-Vincente 19

Gara 54: Gravina-Martina

Gara 55: Manfredonia-Fidelis Andria

Gara 56: Virtus Francavilla-Nardò

Gara 57: Francavilla-Vincente 29

Gara 58: Sambiase-Vigor Lamezia

Gara 59: Reggina-Vincente 30

Gara 60: Milazzo-Vincente 31

Gara 61: Nissa-Nuova Igea Virtus

Gara 62: Vincente 32-Enna

Gara 63: Athletic Club Palermo-Vincente 33

Gara 64: Vincente 34-Castrumfavara".