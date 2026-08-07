Coppa Italia Serie D, il Milan Futuro giocherà il primo turno contro il Sant’Angelo il 30 agosto

Coppa Italia Serie D, il Milan Futuro giocherà il primo turno contro il Sant’Angelo il 30 agostoMilanNews.it
© foto di Ufficio Stampa AC MILAN
Ieri alle 21:30MILAN FUTURO
di Enrico Ferrazzi
fonte lnd.it
Il sito della Lega Nazionale Dilettanti riporta il regolamento, il calendario e gli accoppiamenti dei primi due turni di Coppa Italia Serie D

Il sito della Lega Nazionale Dilettanti riporta il regolamento, il calendario e gli accoppiamenti dei primi due turni di Coppa Italia Serie D: "Sarà la Coppa Italia a dare il via alla nuova stagione di Serie D con i primi due turni della 26ª edizione in programma il 23 e il 30 agosto alle ore 16.

Si parte il 23 agosto con il Preliminare nel quale si affronteranno 68 delle 162 formazioni della D: 36 neopromosse; 8 retrocesse dalla Lega Pro; 17 vincenti i playout e salve con un distacco superiore agli otto punti nella scorsa stagione; 6 società ripescate; 1 società con la peggiore classifica nella Coppa Disciplina 2025/2026. Le vincenti accederanno al Primo Turno (30 agosto) dove entreranno in gioco le altre 94 squadre del campionato.

A partire dai Trentaduesimi (7 ottobre) il percorso delle formazioni rimaste in gara si svilupperà sulla base del tabellone passando per i Sedicesimi (28 ottobre), Ottavi di finale (18 novembre), Quarti di finale (9 dicembre) e Semifinali (andata 20 gennaio, ritorno 3 febbraio). La finale potrà disputarsi in un doppio confronto di andata e ritorno (17 febbraio-3 marzo) o in gara unica (4 marzo).

L’ordine di svolgimento delle gare viene stabilito da sorteggio fino ai trentaduesimi, a seguire sarà determinato dal principio dell’alternanza casa/trasferta nel turno precedente. Per quanto concerne le modalità di qualificazione al turno successivo o determinazione vincente della finale, direttamente i rigori in caso di parità al termine dei tempi regolamentari sia in gara unica che nel format andata e ritorno.

Calendario
23 agosto 2026 – Preliminare
30 agosto 2026 – Primo Turno
7 ottobre 2026 – Trentaduesimi
28 ottobre 2026 – Sedicesimi
18 novembre 2026 – Ottavi di finale
9 dicembre 2026 – Quarti di finale
20 gennaio 2027 – Semifinali andata
3 febbraio 2027 – Semifinali ritorno
17 febbraio 2027 – Finale andata
3 marzo 2027 – Finale ritorno
(4 marzo 2027 – Finale unica) 

Turno Preliminare (23 agosto 2026 – ore 16.00)

Gara 1: Obermais-Virtus Bolzano

Gara 2: L M E-Triestina

Gara 3: Sandonà-Luparense

Gara 4: Virtus Verona-Schio

Gara 5: Borgosesia-Derthona

Gara 6: Alessandria-Asti

Gara 7: Bra-Lascaris

Gara 8: Millesimo-Fezzanese

Gara 9: Castellanzese-Gozzano

Gara 10: Tritium-Pavonese

Gara 11: Aurora Pro Patria-Varesina

Gara 12: Solbiatese-Arconatese

Gara 13: Crema-Pavia

Gara 14: Sasso Marconi-Mezzolara

Gara 15: Fiorenzuola-Nibbiano e Valtidone

Gara 16: Tropical Coriano-Montecchio Gallo

Gara 17: Grassina-Lucchese

Gara 18: Follonica Gavorrano-Città di Pontedera

Gara 19: Città di Anagni-Venafro

Gara 20: Aranova-Ossese

Gara 21: Certosa V. Campagnano-Anzio

Gara 22: Angelana-Nuova Ternana

Gara 23: Maceratese-Recanatese

Gara 24: Pietralunghese-Rondinella

Gara 25: Santegidiese-Città di Lanciano

Gara 26: Flegrea Puteolana-Real Forio

Gara 27: Ischia-Gladiator

Gara 28: Sarnese-Ebolitana

Gara 29: Bisceglie-Melfi

Gara 30: Digiesse Praiatortora-Brindisi

Gara 31: Vibonese-Avola

Gara 32: Siracusa-Modica

Gara 33: Ragusa-Trapani

Gara 34: Licata-Gela

Primo Turno (30 agosto 2026 – ore 16.00)

Gara 1: Brian Lignano-Vincente 2

Gara 2: Vincente 3-Cjarlins Muzane

Gara 3: Vincente 4-Unione La Rocca Altavilla

Gara 4: Vincente 1-Caldiero Terme

Gara 5: Campodarsego-Bassano

Gara 6: Calvi Noale-Mestre

Gara 7: Este-Conegliano

Gara 8: Legnago-Union Clodiense Chioggia

Gara 9: Chievoverona-Casatese

Gara 10: Vincente 6-Chisola

Gara 11: Vincente 7-Saluzzo

Gara 12: Biellese-Vincente 5

Gara 13: Sanremese-Imperia

Gara 14: Celle Varazze-Vincente 8

Gara 15: Sestri Levante-Ligorna

Gara 16: Vincente 9-Valenzana Mado

Gara 17: Rovato-Villa Valle

Gara 18: Brusaporto-Scanzorosciate

Gara 19: Leon-Pro Sesto

Gara 20: Vincente 11-Club Milano

Gara 21: Palazzolo-Vincente 10

Gara 22: Vincente 12-Varese

Gara 23: Oltrepo-Vincente 13

Gara 24: Virtus Ciseranobergamo-Real Calepina

Gara 25: Milan Futuro-Sant’Angelo

Gara 26: Vincente 15-Lentigione

Gara 27: Cittadella Modena-Progresso

Gara 28: Piacenza-Correggese

Gara 29: Prato-San Donato Tavarnelle

Gara 30: Aquila Montevarchi-Terranuova Traiana

Gara 31: Vincente 14-Vincente 16

Gara 32: Pistoiese-Scandicci

Gara 33: Seravezza-Tau Altopascio

Gara 34: Siena-Vincente 24

Gara 35: Vincente 17-Ghiviborgo

Gara 36: Budoni-Sassari Lattedolce

Gara 37: Cos Sarrabus Ogliastra-Monastir

Gara 38: Trastevere-Unipomezia

Gara 39: Albalonga-Atletico Lodigiani

Gara 40: Vincente 20-Vincente 21

Gara 41: Flaminia Civitacastellana-Vincente 18

Gara 42: Vincente 22-Sporting Trestina

Gara 43: Vincente 23-Foligno

Gara 44: Forsempronese-Vincente 25

Gara 45: Vigor Senigallia-Ancona

Gara 46: Termoli-Atletico Ascoli

Gara 47: Giulianova-L’Aquila

Gara 48: Teramo-Notaresco

Gara 49: Vincente 26-Afragolese

Gara 50: Vincente 28-Nocerina

Gara 51: Paganese-Palmese

Gara 52: Gelbison-Vincente 27

Gara 53: Puteoli Real Normanna-Vincente 19

Gara 54: Gravina-Martina

Gara 55: Manfredonia-Fidelis Andria

Gara 56: Virtus Francavilla-Nardò

Gara 57: Francavilla-Vincente 29

Gara 58: Sambiase-Vigor Lamezia

Gara 59: Reggina-Vincente 30

Gara 60: Milazzo-Vincente 31

Gara 61: Nissa-Nuova Igea Virtus

Gara 62: Vincente 32-Enna

Gara 63: Athletic Club Palermo-Vincente 33

Gara 64: Vincente 34-Castrumfavara". 