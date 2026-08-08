Verso Chelsea-Milan, chance per Comotto e Diawara di mettersi in mostra

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Tra i diversi spunti che Ruben Amorim ha condiviso nella sua conferenza stampa, che si è svolta ieri a Giacarta alla vigilia dell'amichevole Milan-Chelsea in programma oggi in Indonesia alle ore 14 italiane, il tecnico portoghese ha condiviso anche il suo interesse di vedere all'opera più giocatori possibili, specialmente chi ha avuto poco spazio contro l'Inter. Ci sono due giovani che contro i nerazzurri il campo non lo hanno visto proprio: si tratta di Christian Comotto e del nuovo arrivato Sankhoun Diawara.

MILAN, CHANCE PER COMOTTO E DIAWARA

Questo il breve passaggio della conferenza stampa in cui Ruben Amorim ha citato i due giovani Comotto e Diawara: "Proveremo anche alcune situazioni e valuteremo diversi giocatori tra cui Comotto e Diawara". Ed è per questo che oggi contro il Chelsea ci sono proprio loro due in pole position: il centrocampista italiano dovrebbe giocare accanto a Luka Modric, creando una coppia generazionale molto suggestiva; il difensore franco-senegalese si sistemerà come braccetto in difesa insieme a Vladimirov e De Winter.