Ramazzotti: "Ramos ha dimostrato grande voglia e desiderio di fare una stagione importante"

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Il commento di Ramazzotti sulle intenzioni di Gonçalo Ramos che oggi partirà per la prima volta da titolare con il Milan

Tra poche ore a Giacarta, alle ore 14 italiane, Gonçalo Ramos dovrebbe giocare per la prima volta da titolare con la maglia del Milan nell'amichevole con il Chelsea, l'ultima in programma in questa tournée dall'altra parte del mondo. Il primo tassello di una stagione in cui il portoghese vuole sfruttare la sua prima chance da titolare indiscusso in un club e in cui il club rossonero spera di aver trovato tanti gol in canna. Andrea Ramazzotti, collega della Gazzetta dello Sport, ha scritto sulla rosea.

RAMOS HA DIMOSTRATO DI AVERE GRANDE VOGLIA

Il commento di Andrea Ramazzotti su Gonçalo Ramos: "Fin da quando è arrivato a Perth, Gonçalo Ramos ha dimostrato di avere grande voglia e il desiderio di fare una stagione importante. Nella seduta di ieri, nel tardo pomeriggio di Giacarta, Amorim lo ha schierato come numero 9 in una formazione che aveva alle sue spalle Nkunku e Leao"