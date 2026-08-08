FOTO MN - Un nuovo murale per il Capitano Baresi fuori da San Siro
Il Capitano Franco Baresi è stato omaggiato con un nuovo murale fuori da San Siro
Sono passati già otto giorni dalla scomparsa del Capitano Franco Baresi: negli occhi di tutti ci sono ancora le immagini commoventi ed emozionanti dello scorso martedì quando il numero 6 rossonero è stato accompagnato nel suo ultimo viaggio terreno da tantissimi tifosi milanisti, amici ed ex compagni che sono accorsi nella Basilica di Sant'Ambrogio in centro a Milano.
NUOVO MURALE PER IL CAPITANO BARESI A SAN SIRO
Le reazioni del mondo del calcio e di quello milanista dopo la morte di Franco Baresi sono state infinite, ognuna con un carico emotivo differente. Nelle scorse ore è comparso a San Siro un nuovo murale dedicato al Capitano. L'opera è stata realizzata da Lucas Streetart, artista che ha voluto omaggiare così il grand campione rossonero.
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