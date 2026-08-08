VIDEO MN - Grande entusiasmo dei tifosi rossoneri indonesiani prima dell'amichevole col Chelsea

VIDEO MN - Grande entusiasmo dei tifosi rossoneri indonesiani prima dell'amichevole col Chelsea
Oggi alle 12:11News
di Manuel Del Vecchio
I tifosi del Milan in Indonesia sono davvero carichi per l'amichevole di oggi contro il Chelsea

Grande passione ed entusiasmo all'esterno del Gelora Bung Karno Stadium di Giacarta, dove tra meno di due ore il Milan affronterà in amichevole il Chelsea di Xabi Alonso. I tifosi indonesiani dimostrano di sapere a memoria i cori che di solito vengono lanciati dalla Curva a San Siro.

DOVE VEDERE CHELSEA-MILAN

Data: sabato 8 agosto 2026
Ora: 14.00
Stadio: Gelora Bung Karno Stadium di Giacarta
Diretta TV: DAZN, Sky Sport
Web: MilanNews.it