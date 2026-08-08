VIDEO MN - Grande entusiasmo dei tifosi rossoneri indonesiani prima dell'amichevole col Chelsea
I tifosi del Milan in Indonesia sono davvero carichi per l'amichevole di oggi contro il Chelsea
Grande passione ed entusiasmo all'esterno del Gelora Bung Karno Stadium di Giacarta, dove tra meno di due ore il Milan affronterà in amichevole il Chelsea di Xabi Alonso. I tifosi indonesiani dimostrano di sapere a memoria i cori che di solito vengono lanciati dalla Curva a San Siro.
DOVE VEDERE CHELSEA-MILAN
Data: sabato 8 agosto 2026
Ora: 14.00
Stadio: Gelora Bung Karno Stadium di Giacarta
Diretta TV: DAZN, Sky Sport
Web: MilanNews.it
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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