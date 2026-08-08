Chelsea-Milan assegna un trofeo: in caso di pareggio si tireranno i rigori

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L'amichevole tra Milan e Chelsea, che si gioca oggi alle ore 14, assegna un trofeo: in caso di parità ci saranno i tiri di rigore

La tournée del Milan in Australia e Asia si chiude oggi a Giacarta, in Indonesia. Il club rossonero scenderà in campo alle ore 14 italiane al Gelora Bung Karno Stadium contro il Chelsea. Una gara che, stando ai numeri raccolti ieri e riportati dalla Gazzetta dello Sport stamattina, attirerà allo stadio circa 45.000 tifosi sui 77mila posti a disposizione nell'impianto di Giacarta. Ma sarà soprattutto una partita in cui Amorim potrà aggiungere ulteriori valutazioni e impressioni sulla rosa a disposizione.

MILAN-CHELSEA ASSEGNA UN TROFEO: TIRI DI RIGORE IN CASO DI PAREGGIO

Non sarà una semplice amichevole: come capita spesso in questi test estivi tra big europee dall'altra parte del mondo, al termine della partita sarà assegnato un trofeo. Il vincitore della gara, infatti, alzerà al cielo l’Indonesian Super Cup 2026. Per questa ragione se al termine dei 90 minuti il risultato sarà di parità, si procederà con i tiri di rigore. Finito l'impegno il Milan rientra in Italia e avrà a disposizione tre giorni liberi: la ripresa è fissata al prossimo mercoledì.