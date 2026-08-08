Il Milan affronta il Chelsea senza Gila: tutti gli indisponibili rossoneri
Il Milan affronta il Chelsea tra pochi minuti a Giacarta, alle ore 14 italiane. Il tecnico rossonero Ruben Amorim ha dovuto ancora una volta fare a meno di alcuni giocatori tra infortunati recenti, lungodegenti a Milanello e calciatori che sono ancora in vacanza. Rispetto ai convocati per la tournée, poi, ci sono alcuni giovani che sono stati rimandati a Milano. Considerando tutte queste defezioni oggi il club rossonero ha 10 indisponibili.
MILAN-CHELSA: GLI INDISPONIBILI ROSSONERI
In totale sono 10 gli indisponibili rossoneri. Tra gli infortunati recenti ci sono Mario Gila (rientrato a Milano) e Pietro Terracciano. Lo spagnolo si sta allenando a Milanello con Pulisic e Gimenez, anche loro ai box ma da più tempo. Assenti anche, perché ancora in vacanza, i francesi Mike Maignan e Adrien Rabiot. Inoltre tra i convocati della tournée, alcuni sono rientrati a Milanello in anticipo, si tratta di: Kostic, Ossola, Borsani e Guernier.
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