Il Milan affronta il Chelsea senza Gila: tutti gli indisponibili rossoneri

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Tutti gli indisponibili del Milan in vista della gara amichevole contro il Chelsea a Giacarta, in Indonesia

Il Milan affronta il Chelsea tra pochi minuti a Giacarta, alle ore 14 italiane. Il tecnico rossonero Ruben Amorim ha dovuto ancora una volta fare a meno di alcuni giocatori tra infortunati recenti, lungodegenti a Milanello e calciatori che sono ancora in vacanza. Rispetto ai convocati per la tournée, poi, ci sono alcuni giovani che sono stati rimandati a Milano. Considerando tutte queste defezioni oggi il club rossonero ha 10 indisponibili.

MILAN-CHELSA: GLI INDISPONIBILI ROSSONERI

In totale sono 10 gli indisponibili rossoneri. Tra gli infortunati recenti ci sono Mario Gila (rientrato a Milano) e Pietro Terracciano. Lo spagnolo si sta allenando a Milanello con Pulisic e Gimenez, anche loro ai box ma da più tempo. Assenti anche, perché ancora in vacanza, i francesi Mike Maignan e Adrien Rabiot. Inoltre tra i convocati della tournée, alcuni sono rientrati a Milanello in anticipo, si tratta di: Kostic, Ossola, Borsani e Guernier.