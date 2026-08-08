Gabbia in panchina: Luka Modric è il capitano del Milan contro il Chelsea

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Luka Modric è il capitano del Milan dal primo minuto oggi nell'amichevole contro il Chelsea

La scena che abbiamo visto mercoledì all'Optus Stadium di Perth, in Australia, in occasione del Derby contro l'Inter, si potrebbe ripetere spesso in questa stagione. Poco dopo l'ora di gioco dell'amichevole contro i nerazzurri Luka Modric faceva il suo ingresso tra le ovazioni del pubblico con la fascia da capitano al braccio. Una scena che ha fatto sciogliere tutti i tifosi rossoneri e i fan in giro per il mondo.

Oggi alle ore 14 si scende in campo per l'ultima amichevole della tournée, a Giacarta contro il Chelsea. Luka Modric è stato scelto come titolare in mezzo al campo insieme al giovane Christian Comotto. E data l'assenza di Matteo Gabbia che parte dalla panchina e che ha fatto le veci di Maignan fino a oggi, il croato vestirà la fascia da capitano sin dal primo minuto di gioco.