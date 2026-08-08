Dove vedere Milan-Chelsea in diretta TV, streaming e web

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Dove vedere l'amichevole tra Milan e Chelsea in TV, streaming e web

Il Milan si appresta a chiudere la sua tournée estiva tra Australia e Asia con l'amichevole contro il Chelsea. Si gioca oggi alle ore 14 italiane a Giacarta, Indonesia, nell'impianto Gelora Bung Karno Stadium che ha una capienza di poco più di 77.000 posti. Si tratta della terza amichevole e del quarto test, considerando anche la sgambata a porte chiuse contro Milan Futuro a inizio preparazione. Ecco dove sarà visibile la partita in diretta tv, testuale e in differita televisiva.

DOVE VEDERE CHELSEA-MILAN

Data: sabato 8 agosto 2026

Ora: 14.00

Stadio: Gelora Bung Karno Stadium di Giacarta

Diretta TV: DAZN, Sky Sport

Differita in chiaro, h.21: NOVE

Web: MilanNews.it