Bocci su Leao: "Conviene svenderlo oppure provare a riaccendere la fiammella?"

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Quale futuro per Rafael Leao: conviene venderlo a meno del previsto oppure si può rilanciare con Amorim al Milan?

Il futuro di Rafael Leao è stato messo in grande discussione negli ultimi giorni. Per tutto giugno e gran parte di luglio si è parlato di un addio imminente per il portoghese rossonero, anche perché è stato lo stesso giocatore che ha dichiarato in più di un'occasione la sua volontà di salutare Milano quest'estate. Negli ultimi giorni invece si è fatta largo la possibilità di una permanenza che avrebbe del clamoroso. Ne ha parlato Alessandro Bocci nel suo articolo sul Corriere della Sera.

MILAN, CONVIENE SVENDERE LEAO?

Il commento di Alessandro Bocci sul futuro di Rafael Leao con il Milan: "Visto che nessuno sembra intenzionato a investire 50 milioni per il talento discontinuo di Rafa, i rossoneri e lo stesso Amorim sono chiamati a una riflessione: conviene svenderlo oppure provare a riaccendere la fiammella? Una decisione non facile, ma da prendere in fretta".