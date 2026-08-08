Gila al lavoro con Pulisic e Gimenez a Milanello: c'è il Torino nel mirino

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Mario Gila è tornato a Milanello dove sta proseguendo il suo programma di recupero con Pulisic e Gimenez: l'obiettivo è il Torino

Non si può dire che l'inizio di avventura di Mario Gila al Milan sia iniziato molto bene. Entrato nel secondo tempo dell'amichevole a Glasgow contro il Celtic, dopo un buon approccio alla gara con qualche giocata degna di nota, ha dovuto lasciare il campo per un problema muscolare dopo una ventina di minuti. Ciononostante lo spagnolo è partito per l'Australia ma a Perth si è allenato sempre a parte, tanto che Amorim ha deciso di rimandarlo in Italia per proseguire il suo lavoro, invece che portarselo nella breve trasferta in Indonesia.

GILA AL LAVORO CON PULISIC E GIMENEZ: TORINO NEL MIRINO

Dalle scorse ore, dunque, Mario Gila è tornato al lavoro a Milanello. Qui ha trovato anche Christian Pulisic e Santiago Gimenez che stanno svolgendo i rispettivi programmi di recupero dagli infortuni patiti al Mondiale dal 29 luglio, giorno in cui sono tornati in città. Come riporta il QS i tre calciatori sono al lavoro e hanno un obiettivo comune: la prima giornata di campionato contro il Torino. Per Gila, in realtà, si spera anche un ritorno a inizio settimana prossima in gruppo con annessa l'amichevole di Ferragosto contro il Manchester United.