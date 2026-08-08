Verso il Chelsea, Ramazzotti: "Ramos ci tiene a segnare il suo primo gol"

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Gonçalo Ramos è carico per l'amichevole contro il Chelsea, in cui avrà più spazio rispetto alla prima apparizione: va subito a caccia di gol

Oggi Gonçalo Ramos avrà l'occasione di mettersi in mostra con la nuova moglie, un po' più in forma e verosimilmente anche con qualche minuto in più a disposizione. Il centravanti portoghese avrà un ruolo di primo piano nell'amichevole contro il Chelsea con calcio di inizio alle ore 14 italiane (diretta Sky Sport e Dazn). In merito a questo il giornalista Andrea Ramazzotti ne ha parlato su Gazzetta dello Sport.

RAMOS CI TIENE A SEGNARE IL SUO PRIMO GOL

Le parole di Andrea Ramazzotti su Gonçalo Ramos in vista del Chelsa: "Gonçalo ci terrebbe a segnare il suo primo gol e nelle prove tattiche concluse con tiri in porta, ha dimostrato di essere... feroce: è stato l’unico a mettere la palla in fondo alla rete con continuità mentre i compagni hanno alternato buone conclusioni (poche) a tiri sballati (molto). A questa squadra, che lo scorso anno nel ruolo di centravanti ha faticato “inventando” la soluzione Leao e schierando senza grandi risultati Gimenez e Füllkrug, era quello che serviva".