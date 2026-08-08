Coreografia dei tifosi indonesiani prima di Chelsea-Milan: "1994-2026. Bentornato amore"

Coreografia dei tifosi indonesiani prima di Chelsea-Milan: "1994-2026. Bentornato amore"
Oggi alle 14:23News
di Lorenzo De Angelis
I tifosi indonesiani hanno omaggiato il Milan di una bellissima coreografia per il ritorno in Indonesia della formazione rossonera dopo 30 anni

Da pochi minuti è cominciata l'ultima amichevole della tournée estiva del Milan, a Jakarta, contro il nuovo Chelsea di Ruben Amorim. Tanti e rumorosi i tifosi rossoneri presenti al GBK Stadium, addobato a festa per il ritorno in Indonesia della formazione rossonera. 

Il tifo milanista presente nell'imponente impianto di Jakarta ha infatti voluto omaggiare la squadra di Ruben Amorim con una coreografia che ha coperto tutta la curva dello stadio. In questa sono stati ritratti due tifosi che si stringolo la mano, con scritto in primo piano "Bentornato amore", dato che il Milan mancava a Jakarta dal 1994. 

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI MILAN E CHELSEA

Queste le formazioni ufficiali di Milan e Chelsea per l'amichevole che si disputa a Giacarta, Indonesia, alle ore 14 italiane:

MILAN (3-4-2-1): Torriani; F. Terracciano, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Comotto, Estupinan; Loftus-Cheek, Leao; Camarda. A disp.: Pittarella, Bouyer, Gabbia, Tomori, Diawara, Odogu, Bartesaghi, Athekame, Vladimirov, Jashari, Y. Fofana, Ricci, Musah, Saelemaekers, Cissè, Nkunku, Ramos. All. Amorim

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Palestra, W. Fofana, Acheampong, Hato; Caicedo, Lavia; Palmer, Joao Pedro, Pedro Neto; Welbeck. A disp.: Sharman Lowe, Penders, Anselmino, Sarr, Delap, Subuloye, Nicoll-Jazuli, Quenda, Satpayev, Gittens, Essugo, Jackson, Mudryk, Estevao, Adarabioyo, Walsh, Watson. All. Xabi Alonso

Arbitro: Yudai Yamamoto