Coreografia dei tifosi indonesiani prima di Chelsea-Milan: "1994-2026. Bentornato amore"
Da pochi minuti è cominciata l'ultima amichevole della tournée estiva del Milan, a Jakarta, contro il nuovo Chelsea di Ruben Amorim. Tanti e rumorosi i tifosi rossoneri presenti al GBK Stadium, addobato a festa per il ritorno in Indonesia della formazione rossonera.
Il tifo milanista presente nell'imponente impianto di Jakarta ha infatti voluto omaggiare la squadra di Ruben Amorim con una coreografia che ha coperto tutta la curva dello stadio. In questa sono stati ritratti due tifosi che si stringolo la mano, con scritto in primo piano "Bentornato amore", dato che il Milan mancava a Jakarta dal 1994.
LE FORMAZIONI UFFICIALI DI MILAN E CHELSEA
Queste le formazioni ufficiali di Milan e Chelsea per l'amichevole che si disputa a Giacarta, Indonesia, alle ore 14 italiane:
MILAN (3-4-2-1): Torriani; F. Terracciano, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Comotto, Estupinan; Loftus-Cheek, Leao; Camarda. A disp.: Pittarella, Bouyer, Gabbia, Tomori, Diawara, Odogu, Bartesaghi, Athekame, Vladimirov, Jashari, Y. Fofana, Ricci, Musah, Saelemaekers, Cissè, Nkunku, Ramos. All. Amorim
CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Palestra, W. Fofana, Acheampong, Hato; Caicedo, Lavia; Palmer, Joao Pedro, Pedro Neto; Welbeck. A disp.: Sharman Lowe, Penders, Anselmino, Sarr, Delap, Subuloye, Nicoll-Jazuli, Quenda, Satpayev, Gittens, Essugo, Jackson, Mudryk, Estevao, Adarabioyo, Walsh, Watson. All. Xabi Alonso
Arbitro: Yudai Yamamoto
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