Milan in campo contro il Chelsea con il nuovo third kit firmato Puma
In questo momento il Milan è in campo a Giacarta contro il Chelsea di Xabi Alonso per l'ultima amichevole di questa tournée estiva. La novità di giornata è sicuramente la maglietta con la quale il Diavolo sta giocando questa partita, visto che la formazione di Amorim è in campo con il nuovo third kit targato Puma, all'esordio assoluto dopo la presentazione di ieri.
LE FORMAZIONI UFFICIALI DI MILAN E CHELSEA
Queste le formazioni ufficiali di Milan e Chelsea per l'amichevole che si disputa a Giacarta, Indonesia, alle ore 14 italiane:
MILAN (3-4-2-1): Torriani; F. Terracciano, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Comotto, Estupinan; Loftus-Cheek, Leao; Camarda. A disp.: Pittarella, Bouyer, Gabbia, Tomori, Diawara, Odogu, Bartesaghi, Athekame, Vladimirov, Jashari, Y. Fofana, Ricci, Musah, Saelemaekers, Cissè, Nkunku, Ramos. All. Amorim
CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Palestra, W. Fofana, Acheampong, Hato; Caicedo, Lavia; Palmer, Joao Pedro, Pedro Neto; Welbeck. A disp.: Sharman Lowe, Penders, Anselmino, Sarr, Delap, Subuloye, Nicoll-Jazuli, Quenda, Satpayev, Gittens, Essugo, Jackson, Mudryk, Estevao, Adarabioyo, Walsh, Watson. All. Xabi Alonso
Arbitro: Yudai Yamamoto
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