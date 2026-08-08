CHE-MIL (3-0): tris dei Blues, eurogol di Caicedo. Brutto atteggiamento Milan

CHE-MIL (3-0): tris dei Blues, eurogol di Caicedo. Brutto atteggiamento MilanMilanNews.it
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Ieri alle 15:20News
di Manuel Del Vecchio

Terzo gol del Chelsea, ancora difesa del Milan immobile. Calcio d'angolo battuto direttamente per il tiro al volo di Caicedo dal limite, rossoneri fermi e insensibili al pericolo. L'ecuadoregno ha lasciato partire un collo esterno fin troppo preciso che non ha lasciato scampo a Torriani. Chelsea 3, Milan 0. Brutta prestazione di tutti, atteggiamento abbastanza vergognoso.