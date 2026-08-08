Chelsea-Milan 3-0, brutta prestazione dei rossoneri davanti un grande pubblico

vedi letture

Breve racconto dell'amichevole tra Chelsea e Milan. Rossoneri impalpabili, nulli e preoccupanti

Bruttissima prestazione di tutti i calciatori del Milan - anche oltre il 3-0 che racconta il punteggio finale - incapaci di regalare una partita dignitosa ad un pubblico indonesiano spettacolare, che ha trattato la squadra rossonera come se fosse il PSG campione d'Europa. Prestazioni tutte al di sotto della sufficienza contro un Chelsea che non ha dovuto mettere particolare impegno nell'arco dei novanta minuti.

Il dato più preoccupante è stato quello dei zero tiri verso la porta difesa da Sanchez. Amorim ha praticamente utilizzato due formazioni diverse, una per tempo, e a questo punto della stagione non è di grande auspicio vedere non-prestazioni del genere: il tecnico di portoghese ha da lavorare parecchio, soprattutto sull'atteggiamento dei suoi giocatori. Ora si torna in Italia, poi il 15 agosto ci sarà l'amichevole contro il Manchester United e la settimana successiva inizia la Serie A. C'è sempre meno tempo per lavorare, si spera di arrivare al via del campionato con tutt'altre idee, atteggiamento e condizione fisica.