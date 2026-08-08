Leao non convince contro il Chelsea a Giacarta. La sua pagella: "Nelle azioni offensive che ha avuto, non ha fatto le scelte giuste"
Da Rafael Leao ci si aspettava decisamente di più oggi contro il Chelsea, ma la prestazione del 10 rossonero non è stata del tutto convincente
Contro il Chelsea Rafael Leao non è arrivato alla sufficienza. La prestazione del numero 10 del Milan, soprattutto in fase offensiva, non è stata convincente come ci si aspettava dopo le sensazioni del derby austrliano contro l'Inter. Di seguito la pagella di MilanNews.it del numero 10 rossonero a cura di Pietro Mazzara.
CHELSEA-MILAN, LA PAGELLA DI LEAO
"Non arriva alla sufficienza perché nelle azioni offensive che ha avuto, non ha fatto le scelte giuste. Ma almeno ha dato, come sempre, la sensazione di essere lui l’unico ad avere una variazione al tema. Prende gli applausi di Amorim anche per l’impegno nella fase di non possesso. Meno impattante rispetto al derby".
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