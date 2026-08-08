La Gazzetta boccia il Milan: "Stavolta non funziona nulla: il Diavolo crolla col Chelsea"

La Gazzetta boccia il Milan: "Stavolta non funziona nulla: il Diavolo crolla col Chelsea"MilanNews.it
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Ieri alle 17:23News
di Manuel Del Vecchio
La Gazzetta dello Sport è severa nel giudizio sul Milan dopo la sconfitta in amichevole col Chelsea

La versione online de La Gazzetta dello Sport boccia totalmente il Milan, che perde 3-0 contro il Chelsea in costruzione di Xabi Alonso: "Stavolta non funziona nulla: il Diavolo crolla col Chelsea".

Il commento di Marco Pasotto è netto: "Dopo il pareggio nel derby, contro i Blues di Xabi Alonso in Indonesia il penultimo test del precampionato per i rossoneri. Passo indietro evidente per il Diavolo, incapace di creare pericoli. Doppietta di Joao Pedro e gol di Caicedo".

Una "scoppola" che deve far riflettere Amorim, ma soprattuto Cardinale: è evidente che molti calciatori in rosa sono inadeguati per le idee di calcio dell'allenatore.