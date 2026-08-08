Di Stefano: "Chiaro che bisogna alzare il livello della squadra, ma la gara di oggi va pesata con intelligenza"

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Peppe Di Stefano commenta con molto equilibrio la sconfitta del Milan in amichevole contro il Chelsea

Il Milan perde 3-0 in amichevole contro il Chelsea, ultima partita della tournée tra Oceania e Asia. Peppe Di Stefano, inviato anche in Indonesia per seguire da vicino il pre campionato dei rossoneri, ha commentato così a Sky Sport la partita che si è giocata oggi pomeriggio a Giacarta:

CHELSEA-MILAN 3-0, IL COMMENTO DI PEPPE DI STEFANO

"Secondo me oggi bisogna scindere delle cose nella gara di oggi. Sono stati fatti numerosi esperimenti. A parte Luka Modric sono stati messi in campo tutti i giocatori che andavano testati. Tanti giovani, tantissimi, tra primo e secondo tempo. E per il Milan, al di la di essere inferiore per valori assoluti al Chelsea, oggi va pesata con intelligenza la gara. Chiaro che fa un po’ riflettere, chiaro che c’è qualcosa che va rivisto, chiaro che bisogna alzare il livello della squadra. È stato chiaro Amorim quando ha detto che la prossima settimana verranno fatte delle scelte. Come a dire, oggi era un esame e c’è chi l’ha superato e chi non l’ha superato.

Manderanno via dei calciatori a giocare in prestito, alcuni verranno ceduti, e di conseguenza altri invece resteranno. In questi primi 15 giorni Amorim l’ho visto: lavora bene, lavora con la squadra. Oggi si è in troppi: 33 giocatori in rosa e devono arrivare ancora Maignan e Rabiot. Quando arriva un allenatore così giovane dopo una stagione così particolare - perché la stagione del Milan era molto bella, ma si è conclusa malissimo - bisogna dargli in mano la squadra quanto prima e unire l’ambiente. I giocatori che sono in esubero vanno ceduti, solo così permetti all’allenatore di lavorare al meglio”.