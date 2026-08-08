Amorim dopo la sconfitta col Chelsea: "Siamo qui per prepararci a vincere la prima partita ufficiale della stagione e dare fiducia ai calciatori"

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Amorim spiega il perché della sconfitta contro il Chelsea

Ruben Amorim ha parlato a Sky Sport 24 al termine dell’amichevole odierna contro il Chelsea, persa con un deludente 3-0 a favore degli inglesi. Queste le dichiarazioni dell’allenatore del Milan.

Non è stata una serata molto positiva...

“Sapevamo che avremmo sofferto un po’, ma vogliamo proporre questo tipo di sfida ai nostri giocatori. Loro sanno come difendere di squadra, giocare in uno contro uno e pressare alto. Contro squadre come il Chelsea non presseremo mai in questo modo, ma siamo qui per prepararci a vincere la prima partita ufficiale della stagione e dare fiducia ai calciatori. Avevamo anche tanti giovani in squadra, stiamo facendo il percorso giusto per mettere in condizione la squadra di vincere la prima partita ufficiale della stagione”.