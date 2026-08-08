VIDEO - Chelsea-Milan 3-0, gli highlights dell'amichevole

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Ieri alle 19:00News
di Manuel Del Vecchio
Gli highlights dell'amichevole tra Chelsea e Milan persa 3-0 dai rossoneri

Il Milan perde 3-0 in amichevole contro il Chelsea senza mai tirare in porta. Brutta sconfitta della squadra di Amorim, con l'allenatore rossonero che ha effettuato diversi esperimenti come già annunciato nella mattinata di ieri. Tutto troppo facile per i Blues di Xabi Alonso, che segnano con Joao Pedro (doppietta) ed un eurogol di Moises Caicedo.

Pochi i giocatori rossoneri sufficienti. Di seguito il video degli higlights di DAZN.