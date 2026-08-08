Comotto titolare con Modric, tutta l'emozione del giovane rossonero: "I sogni diventano realtà"

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Christian Comotto realizza il sogno di giocare titolare al fianco di Luka Modric, seppur solo in amichevole

La prestazione odierna di Christian Comotto e Luka Modric è probabilmente tra le poche cose lontanamente positive dell'amichevole persa 3-0 dal Milan contro il Chelsea. Il classe 2008 è sceso in campo dal primo minuto nella mediana a due di fianco a campione croato: tra i due ci sono be 23 anni di differenza.

Comotto vede in Modric un idolo, come dimostra la foto pubblicata su Instagram dal giovane centrocampista, che li ritrae insieme circa 10 anni fa, quando il croato era ancora al Real Madrid e stava per vincere la Champions League in finale contro la Juventus.