La pagella di Amorim: "Ha usato quest'ultima partita per dare dei segnali chiari a giocatori e società su quello che necessità il suo Milan"
Nel corso della conferenza stampa di presentazione della sfida di oggi Ruben Amorim aveva cercato di mettere le mani avanti anticipando un po' quelle che sarebbero state le difficoltà della gara contro il Chelsea, poi verificatesi. Il problema è che però il suo Milan oggi non è riuscito a confermare quegli interessanti passi in avanti registrati nelle sfide tra Celtic e Inter. Di seguito la pagella del tecnico portoghese di MilanNews.it a cura di Pietro Mazzara.
CHELSEA-MILAN: LA PAGELLA DI AMORIM
Amorim 5
"La fase difensiva, sia sulle palle inattive sia sulle azioni manovrate, è un problema perché sono sei i gol presi in tre amichevoli tra Celtic, Inter e Chelsea. Ha usato quest’ultima partita per dare dei segnali chiari a giocatori e società su quello che necessità il suo Milan. E sono davvero tante le cose da fare in entrata e in uscita. E all’8 di agosto, sale la percentuale della preoccupazione".
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