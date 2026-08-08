CHE-MIL (3-0): dentro Vladimirov e Ricci

CHE-MIL (3-0): dentro Vladimirov e Ricci
Ieri alle 15:33News
di Manuel Del Vecchio

Al minuto 59 di Chelsea-Milan, parziale di 3-0, Amorim effettua il nono ed il decimo cambio dell'amichevole di Giacarta. Fuori Terracciano e Loftus-Cheek, dentro Vladimirov e Ricci. Questa la formazione attuale del Milan.

MILAN (3-4-2-1): Torriani; Vladimirov, Gabbia, Diawara; Saelemaekers, Ricci, Jashari, Bartesaghi; Musah, Nkunku; Ramos.