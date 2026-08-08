CHE-MIL (3-0): dentro Vladimirov e Ricci
Al minuto 59 di Chelsea-Milan, parziale di 3-0, Amorim effettua il nono ed il decimo cambio dell'amichevole di Giacarta. Fuori Terracciano e Loftus-Cheek, dentro Vladimirov e Ricci. Questa la formazione attuale del Milan.
MILAN (3-4-2-1): Torriani; Vladimirov, Gabbia, Diawara; Saelemaekers, Ricci, Jashari, Bartesaghi; Musah, Nkunku; Ramos.
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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